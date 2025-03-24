ES recebe alerta de chuvas intensas para 34 cidades; confira quais são

1. Afonso Cláudio

2. Alegre

3. Alfredo Chaves

4. Anchieta

5. Apiacá

6. Atílio Vivácqua

7. Bom Jesus do Norte

8. Brejetuba

9. Cachoeiro de Itapemirim

10. Castelo

11. Conceição do Castelo

12. Divino de São Lourenço

13. Domingos Martins

14. Dores do Rio Preto

15. Guaçuí

16. Guarapari

17. Ibatiba

18. Ibitirama

19. Iconha

20. Irupi

21. Itapemirim

22. Iúna

23. Jerônimo Monteiro

24. Marataízes

25. Marechal Floriano

26. Mimoso do Sul

27. Muniz Freire

28. Muqui

29. Piúma

30. Presidente Kennedy

31. Rio Novo do Sul

32. São José do Calçado

33. Vargem Alta

34. Venda Nova do Imigrante