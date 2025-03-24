Em busca de emprego? ES tem 5.395 vagas abertas

As agências do Sine oferecem vagas de emprego para todos os os níveis de escolaridade Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.395 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (24). Os interessados devem procurar as unidades, levando os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, em supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 241. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, barman, copeiro, técnico em alimentos, servente, garçom, vigia, jardineiro, entre outras chances. 241. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, barman, copeiro, técnico em alimentos, servente, garçom, vigia, jardineiro, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente.

Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.200. Há oportunidades para motorista de caminhão, auxiliar de logística, cozinheiro, soldador, montador de móveis, promotor de vendas, auxiliar de serviços gerais, serralheiro, fiscal de loja, assistente comercial, entre outros postos. Dentre as oportunidades, também há chances para Pessoas com Deficiência (PCD). 1.200. Há oportunidades para motorista de caminhão, auxiliar de logística, cozinheiro, soldador, montador de móveis, promotor de vendas, auxiliar de serviços gerais, serralheiro, fiscal de loja, assistente comercial, entre outros postos. Dentre as oportunidades, também há chances para Pessoas com Deficiência (PCD). Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer à agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-Cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 956. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, borracheiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. 956. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, borracheiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 923. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de cozinha, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, balconista, camareira de hotel, educador social, garçom, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 923. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de cozinha, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, balconista, camareira de hotel, educador social, garçom, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 959. Há oportunidades para atendente de telemarketing, balconista, carregador de caminhão, cuidador de idosos, eletricista, encanador, carregador de caminhão, montador de andaimes, entre outras chances. 959. Há oportunidades para atendente de telemarketing, balconista, carregador de caminhão, cuidador de idosos, eletricista, encanador, carregador de caminhão, montador de andaimes, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 33. Há oportunidades para relações públicas, mecânico de veículos automotores, frentista, faxineiro, engenheiro de produção, costureira, consultor de vendas, auxiliar contábil, agente de pátio, entre outros postos. 33. Há oportunidades para relações públicas, mecânico de veículos automotores, frentista, faxineiro, engenheiro de produção, costureira, consultor de vendas, auxiliar contábil, agente de pátio, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ



Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 364. Há oportunidades para eletromecânico, auxiliar de produção, encarregado de serviços gerais, lixador, metalizador, porteiro, supervisor, motorista de caminhão, maçariqueiro, montador de andaimes e outras chances. 364. Há oportunidades para eletromecânico, auxiliar de produção, encarregado de serviços gerais, lixador, metalizador, porteiro, supervisor, motorista de caminhão, maçariqueiro, montador de andaimes e outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 282. Há oportunidades para ajudante de obras, calceteiro, copeiro, professor de inglês, supervisor de vagas, soldador, operador de loja, lavador de veículos, eletricista industrial, camareira, entre outras chances. : 282. Há oportunidades para ajudante de obras, calceteiro, copeiro, professor de inglês, supervisor de vagas, soldador, operador de loja, lavador de veículos, eletricista industrial, camareira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 332. Há oportunidades para auxiliar na educação, armador de ferros, almoxarife, auxiliar de cozinha, ajudante de padeiro, irrigador, operador de produção, pedreiro, recepcionista, topógrafo, entre outras chances. 332. Há oportunidades para auxiliar na educação, armador de ferros, almoxarife, auxiliar de cozinha, ajudante de padeiro, irrigador, operador de produção, pedreiro, recepcionista, topógrafo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 47. Há oportunidades para auxiliar de produção, padeiro, operador de ponte rolante, marteleiro, fiolista, ajudante de produção geral, cortador de pedras, auxiliar de produção e outras chances. 47. Há oportunidades para auxiliar de produção, padeiro, operador de ponte rolante, marteleiro, fiolista, ajudante de produção geral, cortador de pedras, auxiliar de produção e outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, em Margareth.