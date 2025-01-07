ES deve receber chuvas ainda mais intensas entre quarta (8) e quinta (9)

A Defesa Civil estima que as chuvas devem diminuir no Estado a partir de sexta-feira (10), com as precipitações mais intensas, entre 50 e 70 mm, no Norte do Estado, e mais fracas, entre 10 e 30, mm na Grande Vitória. Na Região Sul, os acumulados devem ficar entre 2 e 10 mm.

Ela ressaltou que os primeiros modelos meteorológicos apontam que a chuva volta pelo Norte capixaba a partir de 14 de janeiro. Todos os rios da região estão em cota considerável e volumosa, mas o Rio Doce está perto do nível de atenção em Colatina e já atingiu a cota de alerta em Linhares.