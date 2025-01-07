ES deve receber chuvas ainda mais intensas entre quarta (8) e quinta (9)

O último boletim meteorológico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec-ES), emitido nesta terça-feira (7), estima que o território capixaba deve receber chuvas ainda mais intensas na quarta-feira (8) e na quinta-feira (9). O Estado, inclusive, recebeu dois alertas de perigo para precipitações fortes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Para esta terça, a probabilidade era de 70% para acumulados de chuva entre 50 e 70 mm entre a Grande Vitória e o Norte do Estado. Esse volume causou transtornos em diversas localidades e alagou diversas ruas. Já na quarta, há 60% de chance de chuva entre 70 e 90 mm nessas regiões. Na quinta, a probabilidade é de 70% para precipitações entre 70 e 90 mm. Entenda aqui como a chuva é medida.
A Defesa Civil estima que as chuvas devem diminuir no Estado a partir de sexta-feira (10), com as precipitações mais intensas, entre 50 e 70 mm, no Norte do Estado, e mais fracas, entre 10 e 30, mm na Grande Vitória. Na Região Sul, os acumulados devem ficar entre 2 e 10 mm.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, na manhã desta terça, a major Fabiane Cruz, chefe do Departamento de Integração da Cepdec-ES disse que a chuva continuará no Espírito Santo até o final da semana devido à influência de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A tendência é que o Norte do Estado seja mais afetado, com acumulados de 100 mm a 150 mm até quinta (9), e a previsão é que essa chuva volumosa siga em direção ao Sul da Bahia.
Ela ressaltou que os primeiros modelos meteorológicos apontam que a chuva volta pelo Norte capixaba a partir de 14 de janeiro. Todos os rios da região estão em cota considerável e volumosa, mas o Rio Doce está perto do nível de atenção em Colatina e já atingiu a cota de alerta em Linhares.