Em recuperação de transplante, Euclério recebe visita do governador do ES

Euclério recebeu a visita de Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, no hospital onde está internado Crédito: Instagram/Reprodução

O momento da visita ao mandatário, em um hospital particular de Cariacica, foi registrado no perfil de Casagrande nas redes sociais.

"Alegria imensa visitar o prefeito Euclério Sampaio e acompanhar sua recuperação após o transplante de rim. Sua força e determinação são inspiradoras! Desejo uma pronta recuperação para que possamos continuar trabalhando com dedicação para melhorar a qualidade de vida da população de Cariacica", escreveu o governador na publicação.

Por telefone, Euclério conversou com a reportagem logo após a visita do governador. O prefeito disse que aproveitou o encontro para falar sobre projetos para a cidade, bem como para o futuro do Estado. Ele também fez uma publicação nas redes sociais.

"Falamos, além da minha saúde, sobre projetos para Cariacica e para o futuro do Espírito Santo", afirmou Euclério, que disse estar se recuperando bem, mas ainda não tem previsão de quando deixará o hospital.