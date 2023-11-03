Dono do Extrabom faz seleção para contratar 40 profissionais

Extrabom tem a meta de chegar a 50 lojas no Espírito Santo e atingir um faturamento de R$ 3 bilhões até 2025

Os interessados devem comparecer nesta segunda-feira, 6 de novembro, às 14 horas, no Centro de Distribuição e Administração da empresa, que fica na Rua Mário de Vargas Coutinho, 725, Civit I, Serra.