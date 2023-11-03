Dono do Extrabom faz seleção para contratar 40 profissionais

O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai selecionar 40 profissionais para trabalhar em seu depósito como operador de logística. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.
Os interessados devem comparecer nesta segunda-feira, 6 de novembro, às 14 horas, no Centro de Distribuição e Administração da empresa, que fica na Rua Mário de Vargas Coutinho, 725, Civit I, Serra.
De acordo com a empresa, serão distribuídas 100 senhas. Os candidatos que não pegarem a numeração poderão apenas entregar o currículo. As vagas são para início imediato.