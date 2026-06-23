Capixaba de 13 anos vai levar a bola da Copa do Mundo em jogo do Brasil

A paixão pelo futebol vai proporcionar a um adolescente capixaba uma experiência única. Aos 13 anos, Samuel Silva, morador de Guarapari, foi escolhido para entrar em campo com a bola oficial da Copa do Mundo antes da partida entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.





Atualmente, Samuel joga no Coimbra, time de Vila Velha, e no Sfera, de São Paulo, e foi justamente pela sua atuação no time paulista que a oportunidade chegou. Em 2025, Samuel participou de uma competição internacional em Los Angeles, um torneio de base que reuniu atletas de diferentes nacionalidades.





"Um ex-goleiro da seleção brasileira escolheu o time que eu jogo e aí a gente fez um teste. Eu consegui passar, a gente foi lá e fomos campeões. A gente jogou contra a Espanha, Canadá, Coreia... a gente pegou a final a Coreia, ganhamos de 6 a 1", disse Samuel.





A sua participação no evento que ajudou a colocá-lo no radar de uma ação promovida por uma empresa patrocinadora oficial da Copa do Mundo. Após ser campeão e se destacar individualmente na competição, o capixaba foi selecionado para viver a experiência especial durante o Mundial.





"Eu fiz quatro gols no campeonato e dei mais de sete assistências, aí eu fui escolhido para entrar no jogo do Brasil contra o Escócia. E a experiência vai ser muito incrível. Encontrar com os jogadores, pegar a bola, entrar no estádio, porque eu nunca entrei... essa experiência vai ser muito incrível, de verdade", concluiu o garoto.





A bola rola nesta quarta-feira (24), às 19h. O Brasil é o atual líder do Grupo C da Copa do Mundo e entra em campo buscando a vitória para seguir assim e avançar como o primeiro colocado da chave.