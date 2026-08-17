Homem é baleado e morre em frente a posto de saúde em Cariacica

Um homem identificado como Valdivino Januário Carlini, de 28 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (16) no bairro Flexal II, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por cerca de nove disparos efetuados por dois criminosos que passaram de carro atirando.





O crime aconteceu a poucos metros do Pronto Atendimento (PA) da região. Testemunhas contaram aos policiais que Valdivino, mesmo ferido, ainda conseguiu caminhar cambaleando até a unidade de saúde, mas caiu em frente ao local.





De acordo com a PM, durante o deslocamento de equipes da Força Tática para a região, os militares receberam a informação de que o veículo usado no crime seria um Corsa Classic. Os suspeitos teriam fugido em direção ao bairro Nova Canaã.





Os policiais fizeram buscas pela região e localizaram um carro com as mesmas características estacionado na esquina da Avenida Nova Canaã com a Rua São Felipe, nas proximidades do Campo de Nova Canaã.





Segundo a PM, o veículo apresentava danos e arranhões recentes na lateral direita, além de marcas de coloração azul semelhantes às dos corrimãos existentes na região onde ocorreu o homicídio. O motor do carro também estava quente.