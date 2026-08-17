Homem é baleado e morre em frente a posto de saúde em Cariacica

Um homem identificado como Valdivino Januário Carlini, de 28 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (16) no bairro Flexal II, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por cerca de nove disparos efetuados por dois criminosos que passaram de carro atirando.
O crime aconteceu a poucos metros do Pronto Atendimento (PA) da região. Testemunhas contaram aos policiais que Valdivino, mesmo ferido, ainda conseguiu caminhar cambaleando até a unidade de saúde, mas caiu em frente ao local.
De acordo com a PM, durante o deslocamento de equipes da Força Tática para a região, os militares receberam a informação de que o veículo usado no crime seria um Corsa Classic. Os suspeitos teriam fugido em direção ao bairro Nova Canaã.
Os policiais fizeram buscas pela região e localizaram um carro com as mesmas características estacionado na esquina da Avenida Nova Canaã com a Rua São Felipe, nas proximidades do Campo de Nova Canaã.
Segundo a PM, o veículo apresentava danos e arranhões recentes na lateral direita, além de marcas de coloração azul semelhantes às dos corrimãos existentes na região onde ocorreu o homicídio. O motor do carro também estava quente.
O Corsa estava aberto e, dentro dele, os policiais encontraram, no assoalho próximo ao banco do passageiro, um carregador de pistola com dez munições calibre 380.
Nas proximidades do veículo, os militares perceberam que o portão de uma casa estava aberto e ouviram vozes no quintal. Ao se aproximarem para buscar informações sobre o carro, encontraram um jovem de 21 anos segurando uma arma de fogo.
Segundo a PM, ele recebeu ordem para largar o armamento e obedeceu. Por causa da posse da arma, os policiais entraram no imóvel e abordaram outras pessoas que estavam no quintal. Nenhum material ilícito foi encontrado com elas.
Ainda no local, os policiais identificaram um segundo jovem, de 22 anos. Com ele, foram encontrados um celular e a chave do Corsa Classic apontado como o veículo utilizado na ação que terminou na morte de Valdivino.
Os dois homens, a arma e as munições foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O veículo foi removido para um pátio.
De acordo com a Polícia Civil, os dois homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Até o momento, a prisão deles não foi relacionada ao homicídio.
O suspeito de 22 anos foi liberado para responder ao processo em liberdade após pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.
Já o rapaz de 21 anos não pagou a fiança estipulada e foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
A Polícia Civil informa que a morte de Valdivino será investigada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento, nenhum suspeito foi detido.