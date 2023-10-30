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Oportunidades

3.223 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Há oportunidades para analista de logística, açougueiro, profissional de educação física na saúde, manobrista, ajudante de padeiro, entre outros postos

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 10:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 out 2023 às 10:16
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.223 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (30). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.
Agência do Sine de Linhares
Sine de Linhares tem 320 postos de trabalho Crédito: Diezo Gomes

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 332. Há oportunidades para analista de logística, atendente balconista, açougueiro, bombeiro hidráulico, cumim, garçom, educador social, fiscal de prevenção de perdas, motofrentista, profissional de educação física na saúde, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 677, das quais 46 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, servente de limpeza, manobrista, motorista conferente, auxiliar de loja, atendente de fast food, ajudante de padeiro, camareira, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 701. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de cafeteria, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar operacional de logística, embalador a mão, motorista, pedreiro, promotor de vendas , entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 399. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de obra, arrumador no serviço doméstico, auxiliar de estoque, auxiliar mecânico de refrigeração, fiscal de loja, embalador, operador de caixa, repositor de mercadoria, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 254. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armazenista, atendente de loja, auxiliar de estoque, estoquista, motorista de ônibus, recuperador de crédito, técnico em segurança do trabalho, técnico de equipamentos de informática, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 32. Há oportunidades para desossador, auxiliar de viagem (monitor escolar), recepcionista atendente, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 155. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de pátio, acabador de mármore e granito, repositor de frios, carpinteiro, ensacador, motorista de caminhão, pedreiro, coordenador comercial, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 104. Há oportunidades para eletricista em manutenção industrial, empregado de serviços gerais, instalador fotovoltaico, lixador, montador de estruturas, soldador, supervisor comercial de vendas, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 320. Há oportunidades para ajudante de montagem, ajudante de embalagem, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de operações logística, auxiliar de linha de produção, cozinheiro, eletricista de rede, encarregado de obras, operador técnico, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 222. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de pintor, atendente de padaria, auxiliar de manutenção de ar condicionado de automóveis, eletricista automotivo, garçom, oficial de serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 27. Há oportunidades para cadastrador de campo, auxiliar de limpeza, carpinteiro, armador, balconista, entre outras chances. Veja as vagas. 

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