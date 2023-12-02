Domingo será de sol em quase todo o ES e com pancadas de chuva à tarde

O domingo (3) será com predomínio de sol na maior parte do Espírito Santo , segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Está previsto um aumento de nuvens e pancadas de chuva rápidas, a partir da tarde, nas Regiões Serrana e Sul, exceto no litoral. Nos demais locais, o sol estará entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas em todo o Estado.

Na Grande Vitória, o sol estará entre nuvens, mas sem previsão de chuva, com temperatura entre 25 °C e 35 °C. Em Vitória a mínima será de 25 °C e máxima de 35 °C. Já na Região Sul, haverá aumento de nuvens com previsão de pancadas de chuva no período da tarde (exceto no litoral). Já nas áreas menos elevadas, a temperatura vai oscilar entre 25 °C e 39 °C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Com temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C nas áreas menos elevadas. Já nas áreas altas a mínima será de 19 °C e máxima de 33 °C. Já na Região Norte, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 37 °C.