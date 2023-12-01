ES recebe alerta de tempestade, granizo e ventos de até 60 km/h

Dezembro começa com um alerta de tempestade para cidades do Espírito Santo. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale para municípios do Sul do Estado e Região Metropolitana até as 23h59 desta sexta-feira (1º).
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 40 km/h até 60 km/h e queda de granizo. Veja cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
Calor no primeiro fim de semana
O primeiro fim de semana de dezembro deve ser de calor, mas também com chuva em parte do Espírito Santo, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) faltando 21 dias para o verão — que começa no dia 22 de dezembro.
- No sábado (2) há previsão de pancadas isoladas nessas regiões, resultante da combinação do calor e da umidade relativa do ar.
- Na Grande Vitória e no Litoral Sul, o fim de semana será de sol – há possibilidade de chuvisco no começo do dia, com aberturas de nuvens. Nas outras regiões, não tem previsão de chuva.
- As temperaturas continuam elevadas em todo o Espírito Santo. A máxima na Grande Vitória chega a 35°C e na região Sul, 39°.
- No domingo (3), o sol predomina em grande parte do estado, mas deve ter aumento de nuvens e pancadas de chuva rápida a partir da tarde nas regiões Serrana e Sul. A temperatura máxima no Sul do Espírito Santo pode chegar a 39°.
- O Incaper informou que não há previsão de frente fria para o Estado no início deste mês. Para dezembro, que marca o fim da primavera e começo do verão, a previsão é de calor, e chuva dentro da média.