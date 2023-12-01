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ES recebe alerta de tempestade, granizo e ventos de até 60 km/h

O aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia é válido para 37 cidades capixabas; veja lista
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 dez 2023 às 12:15

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 12:15

Dezembro começa com um alerta de tempestade para cidades do Espírito Santo. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale para municípios do Sul do Estado e Região Metropolitana até as 23h59 desta sexta-feira (1º).
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 40 km/h até 60 km/h  e queda de granizo. Veja cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4.  Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Atílio Vivacqua
  7.  Bom Jesus do Norte 
  8. Brejetuba 
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Castelo 
  11. Conceição do Castelo 
  12. Divino de São Lourenço 
  13. Domingos Martins 
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí 
  16. Guarapari 
  17. Ibatiba 
  18. Ibitirama 
  19. Iconha 
  20. Irupi 
  21. Itapemirim 
  22. Iúna 
  23. Jerônimo Monteiro 
  24. Marataízes 
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul 
  27. Muniz Freire 
  28. Muqui 
  29. Piúma 
  30. Presidente Kennedy
  31.  Rio Novo do Sul 
  32. Santa Maria de Jetibá 
  33. São José do Calçado
  34.  Vargem Alta 
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana 
  37. Vila Velha

Calor no primeiro fim de semana

primeiro fim de semana de dezembro deve ser de calor, mas também com chuva em parte do Espírito Santo, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) faltando 21 dias para o verão — que começa no dia 22 de dezembro.
  • No sábado (2) há previsão de pancadas isoladas nessas regiões, resultante da combinação do calor e da umidade relativa do ar.

  • Na Grande Vitória e no Litoral Sul, o fim de semana será de sol – há possibilidade de chuvisco no começo do dia, com aberturas de nuvens. Nas outras regiões, não tem previsão de chuva.

  • As temperaturas continuam elevadas em todo o Espírito Santo. A máxima na Grande Vitória chega a 35°C e na região Sul, 39°.

  • No domingo (3), o sol predomina em grande parte do estado, mas deve ter aumento de nuvens e pancadas de chuva rápida a partir da tarde nas regiões Serrana e Sul. A temperatura máxima no Sul do Espírito Santo pode chegar a 39°.

  • O Incaper informou que não há previsão de frente fria para o Estado no início deste mês. Para dezembro, que marca o fim da primavera e começo do verão, a previsão é de calor, e chuva dentro da média.

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