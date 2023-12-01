Dezembro começa com sol na Grande Vitória e chuva no Sul do ES

O primeiro fim de semana de dezembro deve ser de calor e chuva em parte do Espírito Santo. Crédito: Vitor Jubini

O primeiro fim de semana de dezembro deve ser de calor, mas também com chuva em parte do Espírito Santo, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) faltando 21 dias para o verão – que começa no dia 22 de dezembro.

A chuva chega nesta sexta-feira (1º) ao Estado, nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. No sábado (2), também há previsão de pancadas isoladas nessas regiões, resultante da combinação do calor e da umidade relativa do ar.

Na Grande Vitória e no Litoral Sul, o fim de semana será de sol – há possibilidade de chuvisco no começo do dia, com aberturas de nuvens. Nas outras regiões, não tem previsão de chuva.

As temperaturas continuam elevadas em todo o Espírito Santo. A máxima na Grande Vitória chega a 35°C e na região Sul, 39°.

No domingo (3), o sol predomina em grande parte do Estado, mas deve ter aumento de nuvens e pancadas de chuva rápida a partir da tarde nas regiões Serrana e Sul. A temperatura máxima no Sul do Espírito Santo pode chegar a 39°.