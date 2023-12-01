Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Dezembro começa com sol na Grande Vitória e chuva no Sul do ES

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou os avisos nesta sexta-feira (1°)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

01 dez 2023 às 10:55

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 10:55

Chuva na tarde de segunda-feira
O primeiro fim de semana de dezembro deve ser de calor e chuva em parte do Espírito Santo. Crédito: Vitor Jubini
O primeiro fim de semana de dezembro deve ser de calor, mas também com chuva em parte do Espírito Santo, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) faltando 21 dias para o verão – que começa no dia 22 de dezembro.
A chuva chega nesta sexta-feira (1º) ao Estado, nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. No sábado (2), também há previsão de pancadas isoladas nessas regiões, resultante da combinação do calor e da umidade relativa do ar.
Na Grande Vitória e no Litoral Sul, o fim de semana será de sol – há possibilidade de chuvisco no começo do dia, com aberturas de nuvens. Nas outras regiões, não tem previsão de chuva.
As temperaturas continuam elevadas em todo o Espírito Santo. A máxima na Grande Vitória chega a 35°C e na região Sul, 39°.
No domingo (3), o sol predomina em grande parte do Estado, mas deve ter aumento de nuvens e pancadas de chuva rápida a partir da tarde nas regiões Serrana e Sul. A temperatura máxima no Sul do Espírito Santo pode chegar a 39°.
*Com informações do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados