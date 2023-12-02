Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para o ES no fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (2) um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo no fim de semana. O aviso prevê perigo potencial, sobretudo para municípios do Sul e da região central do Estado, e vale até as 10 horas deste domingo (3).
Pela previsão, a chuva vai atingir 52 municípios, com volume entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira os municípios afetados:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória