Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para o ES no fim de semana

Pela previsão, a chuva vai atingir 52 municípios, com volume entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.