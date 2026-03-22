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Domingo de calor, chuva e trovoadas no Espírito Santo; veja previsão

Publicado em 22/03/2026 às 08h50

Calor, chuva e pancadas de trovoadas. Assim deve ser o domingo em todo o Espírito Santo, segundo a equipe de meteorologia do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). A previsão aponta tempo aberto até o fim da manhã. A partir da tarde, o cenário muda em todas as regiões devido à combinação de calor e da umidade. 

As máximas devem ser de:

  • 29ºC na Grande Vitória
  • 32ºC na Região Sul
  • 26ºC na Região Serrana
  • 32ºC na Região Norte
  • 28º na Região Noroeste

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