Domingo de calor, chuva e trovoadas no Espírito Santo; veja previsão
Publicado em 22/03/2026 às 08h50
Calor, chuva e pancadas de trovoadas. Assim deve ser o domingo em todo o Espírito Santo, segundo a equipe de meteorologia do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural). A previsão aponta tempo aberto até o fim da manhã. A partir da tarde, o cenário muda em todas as regiões devido à combinação de calor e da umidade.
As máximas devem ser de:
- 29ºC na Grande Vitória
- 32ºC na Região Sul
- 26ºC na Região Serrana
- 32ºC na Região Norte
- 28º na Região Noroeste