Laranja e amarelo

ES tem alertas de chuvas intensas para todo o fim de semana

Dois dos alertas seguem até o domingo (22), enquanto o terceiro vale até o final deste sábado (21)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:24

Vitória amanheceu com o tempo chuvoso e fechado neste sábado (21) Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo segue com alertas de chuvas intensas para todo o Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dois dos avisos — o de nível laranja (perigo) e o amarelo (perigo potencial) — começam neste sábado (21) e seguem até 10 horas de domingo (22). Já o terceiro, também amarelo, iniciou na sexta-feira (20) e segue até o fim deste sábado.

Assim, os capixabas enfrentam uma sobreposição de avisos de perigo potencial ao mesmo tempo. A empresa de previsão de tempo informou que os 75 municípios sob a vigência da cor laranja devem esperar até 60 milímetros de chuva por hora ou 50 a 100 mm por dia. Os moradores precisam ficar atentos, pois há possibilidade de alagamentos, deslizamento de encosta e transbordamento de rios.

Os dois alertas amarelos valem para todo o território espírito-santense. Por isso, em todas as áreas há chances de precipitação entre 20 a 30 mm por hora ou 50 mm no dia. Os ventos podem ficar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Durante a vigência dos avisos, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamento e descarga elétrica.

Cidades sob alerta laranja:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Cidade sob alerta amarelo

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

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