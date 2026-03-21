ES tem alertas de chuvas intensas para todo o fim de semana

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:24
O Espírito Santo segue com alertas de chuvas intensas para todo o Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dois dos avisos — o de nível laranja (perigo) e o amarelo (perigo potencial) — começam neste sábado (21) e seguem até 10 horas de domingo (22). Já o terceiro, também amarelo, iniciou na sexta-feira (20) e segue até o fim deste sábado.
Assim, os capixabas enfrentam uma sobreposição de avisos de perigo potencial ao mesmo tempo. A empresa de previsão de tempo informou que os 75 municípios sob a vigência da cor laranja devem esperar até 60 milímetros de chuva por hora ou 50 a 100 mm por dia. Os moradores precisam ficar atentos, pois há possibilidade de alagamentos, deslizamento de encosta e transbordamento de rios.
Os dois alertas amarelos valem para todo o território espírito-santense. Por isso, em todas as áreas há chances de precipitação entre 20 a 30 mm por hora ou 50 mm no dia. Os ventos podem ficar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Durante a vigência dos avisos, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamento e descarga elétrica.
Cidades sob alerta laranja:
Cidade sob alerta amarelo
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