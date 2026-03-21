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ES tem alertas de chuvas intensas para todo o fim de semana

ES tem alertas de chuvas intensas para todo o fim de semana

Dois dos alertas seguem até o domingo (22), enquanto o terceiro vale até o final deste sábado (21)

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:24

Chuva
Vitória amanheceu com o tempo chuvoso e fechado neste sábado (21) Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo segue com alertas de chuvas intensas para todo o Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dois dos avisos — o de nível laranja (perigo) e o amarelo (perigo potencial) — começam neste sábado (21) e seguem até 10 horas de domingo (22). Já o terceiro, também amarelo, iniciou na sexta-feira (20) e segue até o fim deste sábado.

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Assim, os capixabas enfrentam uma sobreposição de avisos de perigo potencial ao mesmo tempo. A empresa de previsão de tempo informou que os 75 municípios sob a vigência da cor laranja devem esperar até 60 milímetros de chuva por hora ou 50 a 100 mm por dia.  Os moradores precisam ficar atentos, pois há possibilidade de alagamentos, deslizamento de encosta e transbordamento de rios.

Os dois alertas amarelos valem para todo o território espírito-santense.  Por isso, em todas as áreas há chances de precipitação entre 20 a 30 mm por hora ou 50 mm no dia. Os ventos podem ficar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Durante a vigência dos avisos, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamento e descarga elétrica.

Cidades sob alerta laranja:

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Cidade sob alerta amarelo

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
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  • Governador Lindenberg
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  • Ibitirama
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  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
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  • Pinheiros
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  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
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  • Santa Maria de Jetibá
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  • São José do Calçado
  • São Mateus
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  • Vila Valério
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