Mais de 300 pessoas estão desalojadas após chuvas em Marechal Floriano

Cerca de 320 pessoas ficaram desalojadas após chuvas causarem alagamentos e danos em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (19). A informação foi divulgada pela Defesa Civil Municipal nesta sexta-feira (20).

A Prefeitura disponibilizou abrigos em escolas e quadras e pede que quem quiser ajudar entre em contato com a Secretaria de Obras pelo telefone 27 3288-0123. Doações de suprimentos podem ser feitas para a Secretaria de Assistência Social, na Rua Gustavo Hertel, próximo à Associação Pestalozzi.