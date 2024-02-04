Dois homens são detidos com submetralhadora caseira no Norte do ES

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Dalvo Loureiro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (4). Eles foram abordados pelos policiais e, ao consultar os nomes, foi constatado que ambos tinham mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.