Criminosos roubam armas e tentam arrombar cofre de banco em Itapemirim

Nenhum suspeito foi preso até o momento e não há informações sobre como eles entraram na agência bancária. Procurada, a assessoria do Banestes confirmou a tentativa de roubo à unidade de Itapemirim, e informou que o caso seguirá em investigação pelas equipes de segurança pública.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, no momento, não há detalhes a serem repassados. A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.