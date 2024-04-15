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Tiro acidental

Jovem é baleado por colega em Guaçuí, conta outra versão e acaba descoberto

No dia do crime, adolescente relatou a militares que havia sido atingido por ocupantes de um veículo, mas investigações chegaram a verdadeiro suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2024 às 17:09

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 17:09

Um adolescente de 16 anos contou uma versão diferente para a polícia após ser atingido por um tiro em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo: na ocasião do crime, registrado na última quarta-feira (10), o rapaz afirmou que havia sido baleado por suspeitos que passaram de carro. Apesar disso, as investigações mostraram que, na verdade, o disparo foi dado acidentalmente por um colega da vítima.
Segundo a Polícia Civil, o adolescente deu entrada no pronto-socorro de Guaçuí, na madrugada de quarta-feira (10), com uma perfuração no pé esquerdo. Ainda no hospital, a vítima chegou a relatar aos policiais militares que estava caminhando pelo centro da cidade quando ocupantes de um veículo teriam passado, disparado e fugido em seguida.
Foi após uma denúncia anônima que os investigadores resolveram mudar o foco do caso: além de uma testemunha informar que a própria vítima estava portando uma arma no dia do crime, câmeras de videomonitoramento mostraram que o adolescente estava acompanhado de um jovem de 18 anos e que esse rapaz disparou contra ele.
Ainda de acordo com as investigações, a vítima já havia sido apreendida pelo crime de furto, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Em depoimento, o adolescente acabou confirmando que o colega resolveu testar a arma, momento em que disparou acidentalmente.
Assim como a vítima, o autor do disparo também já tinha passagens pela polícia, quando ainda era adolescente. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime ainda não foi encontrado.

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