Violência

Suspeito de balear policial militar é preso em Pinheiros

Segundo PM, ele foi localizado escondido em uma casa no distrito de São João do Sobrado e ao perceber a presença policial, se rendeu

Um homem de 27 anos, suspeito de participado de um roubo na última quinta-feira (31) em Ponto Belo, Norte do Espírito Santo, foi preso na tarde de sábado (2) em Pinheiros. Na abordagem aos suspeitos, no momento do crime, um policial militar acabou baleado no rosto. Ele foi localizado escondido em uma casa no distrito de São João do Sobrado e ao perceber a presença policial, se rendeu. >