Jardim Carapina

Confusão motivada por ciúmes termina em mortes na Serra

O atual companheiro de uma moradora foi assassinado pelo ex, que depois foi morto por dois indivíduos enquanto tentava se esconder

Uma confusão motivada por ciúmes terminou com dois homens mortos no bairro Jardim Carapina, na Serra, na tarde de sábado (2). O atual companheiro de uma moradora foi assassinado pelo ex, que posteriormente foi morto por dois indivíduos enquanto tentava se esconder.>

O primeiro, de 28 anos, estava com a esposa, próximo a um bar, quando o ex-companheiro dela, de 61 anos, chegou de bicicleta. O atual, então, confrontou o ex por sempre "vigiar" o casal. Diante disso, o homem, que estava armado, disparou. A vítima morreu no local, conforme apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.>