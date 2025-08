Mandado em aberto

Foragido por tráfico agride casal, quebra pé em fuga e acaba preso em Vila Velha

Suspeito se jogou do segundo andar do PA da Glória para tentar fugir de policiais, mas foi agredido por pessoas em situação de rua e, então, detido pelos militares

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 16:59

Homem em situação de rua agride casal em Vila Velha Crédito: Ramon Porto

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada deste sábado (2), após agredir a ex-companheira e o atual companheiro dela em Vila Velha. Após a agressão, ele se escondeu no Pronto Atendimento (PA) da Glória, mas, com a chegada dos policiais ao local, tentou fugir se jogando do segundo andar e acabou quebrando um dos pés. Ao ser levado para a delegacia, foi constatado que o homem também tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. >

De acordo com informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os envolvidos eram pessoas em situação de rua. A confusão começou por volta das 3h, quando o suspeito encontrou a ex-companheira dormindo ao lado do atual companheiro embaixo de uma marquise, nas proximidades do PA da Glória. Testemunhas relataram que o agressor chegou desferindo pauladas contra os dois.>

Outras pessoas em situação de rua que estavam no local intervieram para defender o casal, o que provocou uma tentativa de linchamento. Para escapar, o agressor correu para o PA da Glória, que estava funcionando normalmente. A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. >

Já dentro da unidade de saúde, ele se trancou em uma sala e, depois, tentou fugir dos policiais pulando de uma janela do segundo andar. Já na rua, o homem foi agredido por pessoas que estavam do lado de fora do PA. >

Ele sofreu ferimentos na boca, um corte no abdômen e, com a queda, também teve uma fratura no pé esquerdo.>

Em nota, a Polícia Militar informou que a mulher, atingida na cabeça, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o mesmo para onde o agressor foi levado após o atendimento inicial no PA. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher agredida.>

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Também foi dado cumprimento ao mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Criminal de Guarapari. Ele será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica.>

