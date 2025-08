Em São Pedro

Homem é assassinado durante troca de tiros em Vitória

Crime foi registrado no final da tarde deste sábado (2) e assustou moradores da região; suspeito ainda não foi localizado pela polícia

Após troca de tiros, um homem identificado como Rafael do Nascimento Lima, de 38 anos, foi assassinado, no fim da tarde deste sábado (2), no bairro São José, na região de São Pedro, em Vitória. Ele foi atingido por três disparos e, mesmo socorrido por familiares para o Pronto Atendimento (PA), não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi identificado pelo apelido de Tata, mas ainda não foi localizado pela polícia. >