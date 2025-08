Chamas foram apagadas

Incêndio atinge apartamento no bairro Coqueiral, em Aracruz

Um homem de 43 anos foi levado à Delegacia Regional de Aracruz, onde, segundo a Polícia Civil, foi ouvido e liberado. As circunstâncias do incêndio serão investigadas

Um incêndio atingiu um dos apartamentos de um prédio situado no bairro Coqueiral, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (03). Em um vídeo registrado por testemunhas, é possível ver as chamas altas dentro do imóvel. >