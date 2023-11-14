Cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Aracruz

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros no km 179 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta de 6h30 desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das vítimas ficou presa às ferragens e com ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento dela.
Em uma foto é possível ver que um Jeep Renegade preto ficou com a frente do lado direito danificada. Na imagem não dá para identificar o outro carro, nem ter percepção de como ele ficou. Há duas ambulâncias de resgate da Eco 101 para atender as vítimas. A PRF informou que ainda não há mais informações sobre a dinâmica da batida.
Conforme a Eco101, responsável pela via, as cinco pessoas feridas foram encaminhadas para o hospital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou na ocorrência. Apesar do acidente, a pista não foi interditada no local.
Em nota, os bombeiros confirmaram o acionamento, mas informaram que quando a equipe chegou ao local a vítima já havia sido desencarcerada.