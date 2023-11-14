Cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Aracruz

Em uma foto é possível ver que um Jeep Renegade preto ficou com a frente do lado direito danificada. Na imagem não dá para identificar o outro carro, nem ter percepção de como ele ficou. Há duas ambulâncias de resgate da Eco 101 para atender as vítimas. A PRF informou que ainda não há mais informações sobre a dinâmica da batida.