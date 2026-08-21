Ciclista morre atropelado por carro ao atravessar avenida em Castelo

Um ciclista, identificado como João Francisco da Costa, de 40 anos, morreu na noite de quinta-feira (20) após ser atropelado por um carro na Avenida João Venturim Filho, no bairro Cava Roxa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima atravessava a via empurrando a bicicleta quando foi atingida por um Volkswagen Gol.





Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do atropelamento. De acordo com a PM, o motorista realatou que tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Ele permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.





O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos sobre o acidente. O veículo envolvido foi submetido à perícia técnica no local. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para fornecer mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.