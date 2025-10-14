A Gazeta - Agora

Casal fica ferido após caminhonete cair em ribanceira em Venda Nova

Publicado em 14/10/2025 às 10h27
Carro cai em ribanceira e casal fica ferido na ES 166 na Região Serrana Crédito: Polícia Militar

Um casal ficou ferido após a Toyota Hilux em que estava cair em uma ribanceira na ES 166, em Venda Nova do Imigrante, na Região do Serrana do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas, que ficaram presas às ferragens da caminhonete.

O acidente aconteceu por volta das 6h50, em um ponto conhecido como Nico Andreão, na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia sentido Venda Nova do Imigrante quando perdeu o controle na curva. O casal foi retirado da caminhonete pelos Bombeiros e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Castelo.

