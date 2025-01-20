Motociclista morre após moto ser atingida por carro na BR 101 Linhares

Um jovem morreu em uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro, na noite do último sábado (18), no km 162 da BR 101 , próximo a um posto de combustíveis em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A polícia indicou que o motociclista trafegava normalmente pela via quando acabou surpreendido pelo carro que cruzou a pista para acessar ao estabelecimento às margens da rodovia. Os envolvidos não foram identificados.

Motociclista morre após colisão com carro na BR 101 em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Siena que seguia no sentido Vitória - Linhares invadiu a contramão para acessar um posto de combustível, colidindo com uma motocicleta que transitava na direção oposta.

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, salientou que um acidente do tipo colisão transversal envolvendo uma motocicleta Honda CG 160 e um carro Fiat Siena ocorreu por volta das 21h22. Uma vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A PRF e equipes da concessionária, com veículos de inspeção, guincho e ambulância, atenderam a ocorrência.