Carro derruba poste em acidente e deixa bairros sem energia em Castelo

Publicado em 22/10/2025 às 11h26
Um carro do modelo Jeep Troller atingiu um poste no bairro Vila Isabel, na Rua Braz Fazio, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Com o impacto da colisão, a estrutura caiu e moradores de bairros das imediações ficaram sem energia elétrica. Segundo a Polícia Militar, o motorista não se feriu e foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que a área foi imediatamente isolada após o acidente. Segundo a empresa, uma equipe trabalha no local para substituição do poste, a situação foi normalizada, não havendo interrupção no fornecimento na manhã desta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram para atender a ocorrência o motorista não estava no local. Na consulta aos dados do carro, foi constatado que o Jeep Troller não estava licenciado e ele acabou sendo removido a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Momentos depois, o condutor se apresentou, passou por exame e foi multado por dirigir veículo que não esteja devidamente licenciado.

