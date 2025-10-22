Carro derruba poste em acidente e deixa bairros sem energia em Castelo

Carro atinge poste e deixa bairros sem energia elétrica em Castelo Crédito: Redes sociais

Um carro do modelo Jeep Troller atingiu um poste no bairro Vila Isabel, na Rua Braz Fazio, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Com o impacto da colisão, a estrutura caiu e moradores de bairros das imediações ficaram sem energia elétrica. Segundo a Polícia Militar, o motorista não se feriu e foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que a área foi imediatamente isolada após o acidente. Segundo a empresa, uma equipe trabalha no local para substituição do poste, a situação foi normalizada, não havendo interrupção no fornecimento na manhã desta quarta-feira (22).