Carro cai de viaduto e interdita a BR 262 em Venda Nova do Imigrante

A BR 262 em Venda Nova do Imigrante ficou totalmente interditada após um acidente na tarde desta segunda-feira (20). De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo caiu do viaduto após colidir com a mureta da ponte, no quilômetro 101 da rodovia, tombando de uma altura de aproximadamente 15 metros. Ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas que estavam no carro, mas uma pessoa foi socorrida em estado grave.