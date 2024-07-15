Carro bate em muro e cai de barranco na Curva do Saldanha

Um carro bateu em um muro, desceu por um barranco e caiu em um terreno na Curva do Saldanha, altura do bairro Forte São João, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (15). Por conta do acidente, há vazamento de água de um cano atingido pelo veículo.
Conforme a Guarda Municipal de Vitória, o condutor teria entrado na Rua Egisto Módulo, no bairro Forte São João, e, ao perceber que a rua era sem saída, tentou voltar de ré. "Ao executar a manobra de marcha ré subiu a calçada, derrubou o muro e caiu dentro do quintal do Saldanha da Gama", completou a corporação. Imagens mostram o automóvel capotado, com as rodas para cima (veja acima). A Polícia Militar informou, em nota, que não houve vítimas.
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o terreno onde o carro caiu pertence ao Clube de Regatas Saldanha da Gama. Quando os funcionários do clube chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira, encontraram o veículo, sem ninguém dentro. Por volta das 8h, uma equipe da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) chegou ao local para cuidar do vazamento.
A reportagem de A Gazeta procurou a Cesan para informações sobre o vazamento de água. Quando houver retorno, o texto será atualizado.