Dupla é detida com carro furtado: um tinha bebido e outro era foragido

PM prende suspeitos de furtar carro em Rio Bananal Crédito: Polícia Militar

A Polícia Militar recuperou um veículo furtado em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (13). Houve perseguição e, na abordagem aos dois suspeitos no veículo, a polícia descobriu que um deles estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e o outro era foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, o carro foi furtado por volta das 11h, no bairro São Sebastião. Vinte minutos depois, o carro passou pelo cerco inteligente, na rodovia ES 245, sentido Linhares. Por volta das 15h, o motorista do carro furtado foi visto fazendo manobras perigosas e em alta velocidade.

Policiais conseguiram abordar o veículo, já próximo a uma fazenda. Os nomes dos detidos não foram divulgados. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Linhares.