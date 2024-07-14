Dupla é detida com carro furtado: um tinha bebido e outro era foragido

A Polícia Militar recuperou um veículo furtado em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (13). Houve perseguição e, na abordagem aos dois suspeitos no veículo, a polícia descobriu que um deles estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e o outro era foragido da Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, o carro foi furtado por volta das 11h, no bairro São Sebastião. Vinte minutos depois, o carro passou pelo cerco inteligente, na rodovia ES 245, sentido Linhares. Por volta das 15h, o motorista do carro furtado foi visto fazendo manobras perigosas e em alta velocidade.
Policiais conseguiram abordar o veículo, já próximo a uma fazenda. Os nomes dos detidos não foram divulgados. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por receptação. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. Já o suspeito de 28 anos foi autuado em flagrante por receptação e por dirigir embriagado e também foi encaminhado ao sistema prisional.