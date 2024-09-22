Carro bate e derruba poste em rodovia de Atílio Vivácqua

O acidente aconteceu próximo à entrada de uma empresa do setor de rochas, em Alto São José, em Atílio Vivacqua. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para saber as causas da batida e se houve feridos, mas ainda não houve retorno.

Sobre a rede elétrica, a empresa EDP disse, por meio de nota, que foi acionada e equipes técnicas da concessionária estão no local trabalhando na substituição do poste e cabos danificados. Por questões de segurança, informou, os clientes próximos do local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço.