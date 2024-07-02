Caminhoneiro morre após veículo capotar em rodovia no Sul do ES

Caminhão tomba na Serra da Aliança e motorista morre Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista morreu após perder o controle da direção e capotar com o caminhão às margens da rodovia ES 177, em Muqui , no Sul do Espírito Santo, no local conhecido como Serra da Aliança, na noite de segunda-feira (1°). Alexandro da Silva chegou a ser retirado das ferragens, mas não resistiu aos ferimentos. A rodovia liga o município a Jerônimo Monteiro.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão estava carregado com sacolas plásticas e capotou algumas vezes até parar no local abaixo da rodovia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar o motorista, que ficou preso às ferragens e pelo cinto de segurança ainda com sinais vitais.

Após ser retirado das ferragens, o motorista foi levado até a ambulância do Samu, mas faleceu dentro da unidade. A carga de sacolas plásticas ficou espalhada por todo o local e a empresa logística, dona do veículo, foi acionada.