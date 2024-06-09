Caminhão tomba em cima de proteção de pista em Cachoeiro

Um motorista ficou ferido após o caminhão que ele dirigia, com carga de chapas de granito, tombar na proteção que divide duas pistas na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde deste domingo (9), por volta das 14h. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o cavalete que segurava as pedras quebrou e puxou o veículo.
Ainda segundo a PM, o caminhão vinha de Cachoeiro em direção a Castelo, quando perdeu o controle em uma curva. A carga caiu para um lado da pista e ficou espalhada. O motorista precisou de ajuda para sair do veículo, mas não teve ferimentos graves. Os militares fizeram contato com o condutor e o orientaram a registrar o fato na delegacia.
O trânsito ficou parcialmente interditado e depois foi totalmente fechado para a retirada do veículo e das chapas. Por volta das 17h, o fluxo foi novamente liberado nos dois sentidos.
*Com informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul