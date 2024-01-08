Caminhão capota e motorista fica presa às ferragens em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 11h40. O veículo, estava carregado de pó de serra. Equipes de socorro e resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e a ocorrência, segundo a corporação, segue em andamento. A mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro.