Caminhão-baú tomba e interdita pista da BR 101 em Rio Novo do Sul

A Eco101, concessionária que administra a via, disse que a ocorrência foi registrada às 6h56 no km 389,3, em Rio Novo do Sul, e envolveu um caminhão, que tombou sobre a pista. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e equipe de conservação para limpeza da pista. O motorista não ficou ferido. O tráfego segue em sistema pare e siga no trecho.