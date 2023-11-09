Cacau Show: focos prosseguem e bombeiros mantêm combate a incêndio em Linhares

Fotos mostram a parte interna da fábrica após o incêndio que atingiu o local na última terça-feira (7)

Ao longo do dia foi possível perceber diminuição considerável das chamas e calor, no entanto, ainda não é possível passar à fase de rescaldo (resfriamento total do ambiente para evitar a reignição). Nesta quinta-feira, a empresa deu início à retirada de resíduos e extração da estrutura colapsada.