Cacau Show: focos prosseguem e bombeiros mantêm combate a incêndio em Linhares

O trabalho de combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, entrou no terceiro dia nesta quinta-feira (9). De acordo com a última atualização divulgada às 18h pelo Corpo de Bombeiros Militar, nas últimas 12 horas foram consumidos 20 mil litros de água no combate, que segue sendo realizado em duas frentes. O trabalho dos militares continuará no período noturno.
Ao longo do dia foi possível perceber diminuição considerável das chamas e calor, no entanto, ainda não é possível passar à fase de rescaldo (resfriamento total do ambiente para evitar a reignição). Nesta quinta-feira, a empresa deu início à retirada de resíduos e extração da estrutura colapsada.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, responsável pela perícia do local, permanece coletando informações.