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Após incêndio

Presidente visita fábrica da Cacau Show e se diz otimista: "Vamos reconstruir"

Foi a segunda vez que o presidente da empresa, Alexandre Costa, vai ao local em Linhares após o incêndio da última terça-feira (7). As chamas destruíram cerca de 40% do espaço
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

09 nov 2023 às 16:48

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 16:48

Resiliência e muita esperança. Em vídeo divulgado na tarde desta quinta-feira (9), o presidente e fundador da Cacau Show, Alê (Alexandre) Costa, se mostrou otimista ao ver o estado em que ficou a fábrica da cidade de Linhares após o incêndio de grandes proporções que atingiu o local na última terça-feira (7).
É a segunda vez que ele foi ao local após o incidente. “Estamos aqui na nossa fábrica em Linhares, entendendo o que aconteceu. Mais uma vez, nossa tristeza pelo momento mas, nossa tranquilidade de que está tudo bem com as pessoas”, disse o presidente.
Estima-se que cerca de 21 mil m² - o equivalente a 40% - da área foi destruída. As informações são do Corpo de Bombeiros. Mesmo diante do estrago, o presidente disse que em breve tudo será reconstruído.
”Tem coisas que realmente queimaram muito, mas queimou só a metade. Um lado queimou, mas temos o outro. Tudo depende da perspectiva que se olha. Bora trabalhar, todo mundo está envolvido para reconstruir tudo. Daqui a pouco estará saindo um chocolate delicioso daqui”.

Relembre o caso

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio que atingiu a fábrica na manhã da última terça-feira (7). Aproximadamente 90 funcionários estavam no local na hora do incêndio, mas ninguém se feriu.
A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.
A perícia para desvendar as causas do incêndio foi iniciada após o resfriamento do ambiente interno da fábrica. O prazo para divulgação dos resultados é de 20 dias, podendo ser prorrogado. A causa ainda é desconhecida. 

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