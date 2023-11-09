Presidente visita fábrica da Cacau Show e se diz otimista: "Vamos reconstruir"

Resiliência e muita esperança. Em vídeo divulgado na tarde desta quinta-feira (9), o presidente e fundador da Cacau Show, Alê (Alexandre) Costa, se mostrou otimista ao ver o estado em que ficou a fábrica da cidade de Linhares após o incêndio de grandes proporções que atingiu o local na última terça-feira (7).

É a segunda vez que ele foi ao local após o incidente. “Estamos aqui na nossa fábrica em Linhares, entendendo o que aconteceu. Mais uma vez, nossa tristeza pelo momento mas, nossa tranquilidade de que está tudo bem com as pessoas”, disse o presidente.

Estima-se que cerca de 21 mil m² - o equivalente a 40% - da área foi destruída. As informações são do Corpo de Bombeiros. Mesmo diante do estrago, o presidente disse que em breve tudo será reconstruído.

”Tem coisas que realmente queimaram muito, mas queimou só a metade. Um lado queimou, mas temos o outro. Tudo depende da perspectiva que se olha. Bora trabalhar, todo mundo está envolvido para reconstruir tudo. Daqui a pouco estará saindo um chocolate delicioso daqui”.

Relembre o caso

A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.