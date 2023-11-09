Cacau Show: retorno total de fábrica deve durar de seis meses a um ano

A fábrica de chocolates da Cacau Show, atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã da última terça-feira (7) deve retomar a operação total de todas as sete linhas de produção da unidade em até um ano. A informação foi repassada pelo presidente da empresa, Alê (Alexandre) Costa, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (9), em Linhares, na sede da empresa no Norte do Espírito Santo — onde está localizada a unidade destruída pelas chamas.

Segundo o fundador, apesar do incêndio, duas linhas de produção foram preservadas. Uma delas é a área de biscoitos, que deve retomar com a operação ainda neste mês de novembro . Além dela, o presidente prevê a retomada da linha de produção de massa para chocolate — também não afetada — para dezembro.

Relembre o incêndio

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da empresa na manhã da última terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40.

Para o combate às chamas, foram acionadas equipes de Aracruz, São Mateus e outras unidades, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. Segundo a corporação, o fogo atingiu a parte de produção.

Ainda durante a manhã de terça-feira, o presidente da Cacau Show, Alê Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse.

O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, classificou o incêndio como um "triste incidente". Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, valorizou o fato de nenhum óbito ter sido causado pela ocorrência.

Para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada, o Corpo de Bombeiros Militar instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no pátio da empresa, onde os militares montavam estratégias de combate às chamas.

40% da fábrica destruída

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.

Nesta quinta-feira (9), passados três dias do início do incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, há ainda chamas e a emissão de fumaça, mas sem risco para demais áreas. A previsão inicial é que a análise para descobrir a causa inicial do incêndio seja concluída no prazo de 30 dias, com a emissão de laudo.

Correção A versão anterior informava, equivocadamente, que o prazo para a retomada da produção total da fábrica era de até seis meses. O correto, segundo o presidente da Cacau Show é uma estimativa entre seis meses a um ano. Título e texto foram corrigidos.