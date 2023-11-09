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Cacau Show: retorno total de fábrica deve durar de seis meses a um ano

De acordo com Alê Costa, presidente da empresa, a operação da área de biscoitos deve ser retomada ainda neste mês de novembro na unidade de Linhares
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

09 nov 2023 às 17:32

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 17:32

A fábrica de chocolates da Cacau Show, atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã da última terça-feira (7) deve retomar a operação total de todas as sete linhas de produção da unidade em até um ano. A informação foi repassada pelo presidente da empresa, Alê (Alexandre) Costa, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (9), em Linhares, na sede da empresa no Norte do Espírito Santo — onde está localizada a unidade destruída pelas chamas.
Segundo o fundador, apesar do incêndio, duas linhas de produção foram preservadas. Uma delas é a área de biscoitos, que deve retomar com a operação ainda neste mês de novembro. Além dela, o presidente prevê a retomada da linha de produção de massa para chocolate — também não afetada — para dezembro.

Relembre o incêndio

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da empresa na manhã da última terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40. 
Para o combate às chamas, foram acionadas equipes de Aracruz, São Mateus e outras unidades, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. Segundo a corporação, o fogo atingiu a parte de produção.
Ainda durante a manhã de terça-feira, o presidente da Cacau Show, Alê Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse.
O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, classificou o incêndio como um "triste incidente". Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, valorizou o fato de nenhum óbito ter sido causado pela ocorrência.
Para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada, o Corpo de Bombeiros Militar instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no pátio da empresa, onde os militares montavam estratégias de combate às chamas.

40% da fábrica destruída

Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, na tarde de terça-feira (7), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que cerca de 21 mil m² — o equivalente a 40% — da área da fábrica de chocolates foi destruída pelo incêndio.
Ainda de acordo com o coronel, aproximadamente 90 funcionários da fábrica de chocolates estavam no local na hora do incêndio.

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.
Nesta quinta-feira (9), passados três dias do início do incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, há ainda chamas e a emissão de fumaça, mas sem risco para demais áreas. A previsão inicial é que a análise para descobrir a causa inicial do incêndio seja concluída no prazo de 30 dias, com a emissão de laudo. 

Correção

09/11/2023 - 6:52
A versão anterior informava, equivocadamente, que o prazo para a retomada da produção total da fábrica era de até seis meses. O correto, segundo o presidente da Cacau Show é uma estimativa entre seis meses a um ano. Título e texto foram corrigidos.
Com informações da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta

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