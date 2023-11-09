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Reconstrução

Incêndio na Cacau Show: produção de biscoitos será retomada em novembro

Previsão é do presidente da empresa, Alê Costa; a expectativa é que em até seis meses todas as linhas de produção da fábrica voltem a operar
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

09 nov 2023 às 16:31

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 16:31

A fábrica de chocolates da Cacau Show  atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã da última terça-feira (7) deve retomar a produção da área de biscoitos ainda neste mês de novembro. A informação foi repassada pelo presidente da empresa, Alê Costa, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (9) em Linhares, Norte do Espírito Santo — onde está localizada a unidade destruída pelas chamas.
Segundo Alê Costa, a unidade capixaba conta ao todo com sete linhas de produção. Além da área de biscoitos, a linha de produção de massa para chocolate também foi preservada, conforme divulgado pelo colunista Abdo Filho, de A Gazeta. No entanto, o presidente da empresa prevê a retomada da massa para dezembro. Já o retorno de todas as atividades da fábrica de chocolate deve ocorrer em até seis meses.

O incêndio

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da empresa na manhã do dia 7 de outubro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40.  Para o combate às chamas, foram acionadas equipes de Aracruz, São Mateus e outras unidades, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio.
Ainda durante a manhã de terça-feira, o presidente da Cacau Show, Alê Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse.

40% da fábrica destruída

Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, na tarde de terça-feira (7), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que cerca de 21 mil m² — o equivalente a 40% — da área da fábrica de chocolates foi destruída pelo incêndio.
Ainda de acordo com o coronel, aproximadamente 90 funcionários da fábrica de chocolates estavam no local na hora do incêndio.

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.
(Com informações da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta)

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Fábrica da Cacau Show tinha 2 anos

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