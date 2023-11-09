Incêndio na Cacau Show: produção de biscoitos será retomada em novembro

A Gazeta. No entanto, o presidente da empresa prevê a retomada da massa para dezembro. Já o retorno de todas as atividades da fábrica de chocolate deve ocorrer em até seis meses. Segundo Alê Costa, a unidade capixaba conta ao todo com sete linhas de produção. Além da área de biscoitos, a linha de produção de massa para chocolate também foi preservada, conforme divulgado pelo colunista Abdo Filho , de. No entanto, o presidente da empresa prevê a retomada da massa para dezembro. Já o retorno de todas as atividades da fábrica de chocolate deve ocorrer em até seis meses.

O incêndio

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da empresa na manhã do dia 7 de outubro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40. Para o combate às chamas, foram acionadas equipes de Aracruz, São Mateus e outras unidades, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio.

Ainda durante a manhã de terça-feira, o presidente da Cacau Show, Alê Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse.

40% da fábrica destruída

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.