BR 101 é fechada pela 2ª vez no mesmo dia após outro acidente em Mimoso do Sul

O acidente aconteceu no Km 444, na altura do distrito de São José das Torres e há apenas vítimas com ferimentos leves

O segundo acidente aconteceu no Km 444, na altura do distrito de São José das Torres e houve vítimas com ferimentos leves. Às 11h10, a PRF informou que a via estava em pare e siga e fluindo com lentidão. De acordo com a concessionária Eco 101, a ocorrências está em andamento.