BR 101 é totalmente interditada após acidente em Mimoso do Sul

Acidente interdita BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: PRF

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio interditou totalmente a BR 101 , em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, na altura do quilômetro 443, na madrugada desta quinta-feira (1º). Seis pessoas ficaram feridas e segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente aconteceu às 3h55 no km 443 e deixou a rodovia federal totalmente interditada até as 8h40. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Corpo de Bombeiros e Samu também ajudaram no socorro das vítimas.

A empresa responsável pela carga do caminhão está realizando o transbordo para que as equipes possam remover os veículos que estão sobre a pista. A PRF não soube informar as causas da batida.

⚠️Mimoso do Sul: interdição total no km 443. Equipes atendem ocorrência no trecho. Atenção à sinalização! — Eco101 (@_eco101) February 1, 2024