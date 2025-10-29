A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Bicho-preguiça ganha 'carona' para atravessar a BR 101 no ES

Publicado em 29/10/2025 às 17h26
Operador de tráfego Milson dos Santos de Souza ajudou preguiça a atravessar rodovia em São Mateus
Operador de tráfego Milson dos Santos de Souza ajudou animal a atravessar a rodovia em segurança Crédito: Ecovias Capixaba

Mais um bicho-preguiça 'roubou' a cena pela BR 101 no Espírito Santo. Desta vez em São Mateus, no Norte capixaba, na manhã desta quarta-feira (29) . O animal foi flagrado por um dos operadores de tráfego da Ecovias Capixaba enquanto tentava atravessar a rodovia e recebeu ajuda para chegar com segurança ao outro lado.

A cena não é rara, já que o entorno da BR 101 conta com muitas áreas de vegetação. Mas apesar da “fofura” e da aparência tranquila das preguiças, a bióloga Grazielli Melo Pena reforça a importância de não tentar manusear animais silvestres. “Elas possuem garras que podem causar ferimentos. Sempre que visualizarem um animal próximo à BR  101, os usuários devem acionar a Ecovias Capixaba pelo telefone 0800 770 1101. Nossos colaboradores são treinados para realizar o afugentamento e o resgate com segurança", finalizou.

Preguiça-comum foi flagrada tentando atravessar a BR 101 em São Mateus
Animal foi flagrado tentando atravessar a BR 101 em São Mateus Crédito: Ecovias Capixaba
Publicidade