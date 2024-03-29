Batida entre Hilux e Chevette mata mulher na BR 259, em Colatina

De acordo com a PRF, no Chevette estava também um homem que ficou ferido e precisou ser socorrido para um hospital da região. Não foi informado o estado de saúde dele. Na Hilux havia apenas um ocupante, que não se feriu. Não foi informada a dinâmica da batida, mas na imagem é possível ver um veículo de frente para o outro com a dianteira bastante amassada.