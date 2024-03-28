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De Norte a Sul

Jipeiros saem de Linhares para levar ajuda humanitária a Mimoso do Sul

Comboio chegou em Mimoso do Sul nesta quinta-feira (28) e deve permanecer na cidade até domingo (31); grupo arrecadou roupas, uma tonelada e meia de alimentos e mil litros de água

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:15

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 mar 2024 às 17:15
Quando tudo é destruição, cada gesto de solidariedade faz a diferença. Foi pensando nisso que um grupo de jipeiros resolveu sair de Linhares, no Norte do Espírito Santo, para levar ajuda a Mimoso do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas que atingiram a região Sul capixaba entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23). 
O comboio, que conta com quatro veículos apropriados para acessar as áreas mais difíceis, chegou a Mimoso do Sul nesta quinta-feira (28) e deve permanecer até domingo (31). Por lá, os jipeiros vão reforçar o time de voluntários, levando ajuda aos moradores. Ao todo, foram arrecadados mil litros de água, uma tonelada e meia de alimentos e roupas. 
Jipeiros saem de Linhares para levar roupas e alimentos a Mimoso do Sul
Jipeiros saíram de Linhares para levar roupas e alimentos em Mimoso do Sul Crédito: Célio Ferreira
"Estamos indo levar uma ajuda humanitária [...]. Vamos distribuir alimentos nas localidades onde os carros normais não conseguem chegar. Por isso, estamos indo com os nossos carros preparados para tentar levar um pouco de humanidade a quem precisa", disse o empresário Michel Fereguetti.
O veículos utilizados pelos jipeiros são totalmente equipados e contam com um guincho que pode arrastar até árvores e possuem pneus específicos para uso na água e na lama. Além disso, podem transitar em áreas alagadas com até um metro e meio de profundidade, o que permite a ida às comunidades de difícil acesso.
Jipeiros saem de Linhares para levar roupas e alimentos a Mimoso do Sul
Veículos cheios de doações para vítimas da chuva Crédito: Célio Ferreira
O trajeto dos jipeiros até Mimoso do Sul foi acompanhado da Defesa Civil de Linhares, que também está apoiando as equipes do Sul do Estado na reconstrução das cidades afetadas.  "Estamos somando forças com a Defesa Civil de Mimoso do Sul. É o que a gente chama de acordo mútuo entre os municípios [...]. Mostramos que estamos juntos nessa, sempre somando com o nosso conhecimento e nossa experiência", comentou Paulo Roberto, coordenador da Defesa Civil de Linhares, que também já atuou como bombeiro por 32 anos.
Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta

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