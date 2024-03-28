Comunidade ilhada segue sem fornecimento de água e luz em Mimoso do Sul

A lavradora Rosilene Miguel Vila conta que, durante o temporal, não conseguiu deixar sua residência com o filho, de 18 anos. “Já estava entrando água na sala e meu filho especial ficou com medo de pular a janela. Gritei por socorro e meu cunhado me ajudou a sair de casa. Ficamos na beira da estrada e via as barreiras caindo”, relembra a moradora, em entrevista à repórter da TV Gazeta Sul, Alice Sousa.