Comunidade ilhada segue sem fornecimento de água e luz em Mimoso do Sul

Um dos locais mais afetados pela chuva no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por conta da chuva da última sexta-feira (22), é a comunidade de Reserva, que ainda está sem abastecimento de água e também sem o fornecimento de energia elétrica. Água, alimentos e medicamentos chegam ao local somente de helicóptero ou com carros que possuam tração.
Com a ajuda de jipeiros, uma equipe de reportagem da TV Gazeta esteve quarta-feira (27) na localidade, isolada após a enchente que devastou o município e deixou pelo menos 18 mortos. Na estrada, barreiras continuam caindo e bloqueando o acesso mesmo quatro dias depois do temporal. No local, sete pessoas morreram soterradas.
A lavradora Rosilene Miguel Vila conta que, durante o temporal, não conseguiu deixar sua residência com o filho, de 18 anos. “Já estava entrando água na sala e meu filho especial ficou com medo de pular a janela. Gritei por socorro e meu cunhado me ajudou a sair de casa. Ficamos na beira da estrada e via as barreiras caindo”, relembra a moradora, em entrevista à repórter da TV Gazeta Sul, Alice Sousa.
Rosilene perdeu dois familiares na comunidade. “Perdi meus primos Lorena e Rodrigo. É muito tristeza aqui, é uma coisa que não tem explicação. Reserva nunca mais voltará ao normal”, disse a lavradora à reportagem.