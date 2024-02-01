Autor de homicídio em Cachoeiro de Itapemirim é preso em Macaé (RJ)

De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o autor foi preso em uma ação conjunta entre a PC e agentes do 32º Batalhão da Polícia Militar, sendo localizado na comunidade Nova Holanda. A corporação informou que o preso já possui outros registros criminais, como porte de arma de fogo de uso restrito e homicídio.

Ainda segundo a PCRJ, o autor foi encaminhado à delegacia e aguarda transferência para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Procurada, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o crime em questão trata-se de um caso de 2008 e já relatado ao Judiciário. A corporação informou não ter mais detalhes sobre o caso.