Família tem prejuízo de R$ 3 mil com ampolas de insulina ao ficar sem energia no ES

Uma família do distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, teve um prejuízo de R$ 3 mil após ficar mais de 32 horas sem energia. Por conta da falta de luz, os moradores tiveram que jogar fora as ampolas de insulina que estavam armazenadas na geladeira, utilizadas para o tratamento dos pais, ambos diabéticos.

Após temporais que atingiram a região, os moradores ficaram sem luz das 13 horas da última terça-feira (30) até às 21h30 dessa quarta-feira (31), quando o fornecimento foi restabelecido. Por volta das 17h desta quinta-feira (1), a família relatou que ficou sem energia novamente.

"Começa a chover a gente já fica nessa apreensão. Isso não é certo. Lá não tem onde armazenar" Marcia Pigate - Auxiliar administrativa

Quem depende das ampolas de insulina são os pais da auxiliar administrativa Marcia Pigate, de 75 e 72 anos. Os dois moram sozinhos em uma casa no distrito de São Vicente. A preocupação, segundo a filha, é com a falta constante de energia. “É um descaso. Meu pai paga a conta de energia antes de vencer. Isso é desumano”, desabafa a filha.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a concessionária EDP informou, na noite dessa quarta-feira (31), que o temporal da última segunda-feira (29), acompanhado de fortes ventos e de intensas descargas atmosféricas, atingiu o município de Cachoeiro do Itapemirim, o que elevou o volume de atendimentos.

A concessionária informou ainda foi acionada para atender uma ocorrência relacionada à falta de energia na região da comunidade de São Vicente e que uma equipe seria enviada ao local para fazer os devidos reparos e restabelecer o fornecimento o mais breve possível.

Na tarde desta quinta-feira (1), a EDP foi questionada sobre a nova queda de energia no distrito, e informou que foi acionada novamente para falta de luz na comunidade. "Entre as ocorrências provocadas pelo temporal estão, principalmente, queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade e elevam de forma expressiva o nível de criticidade da operação do sistema elétrico. Equipes seguem mobilizadas para o atendimento às ocorrências", ressaltaram.