Árvore tomba e atinge fiação elétrica em Jucutuquara

Uma árvore de grande porte atingiu a fiação elétrica em uma rua de Jucutuquara, em Vitória, na manhã deste sábado (25). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semman), segundo a qual, assim que identificou a situação, acionou a EDP para intervenção.

A EDP informou, em nota, que o caso aconteceu na rua Alceu Aleixo e que “uma equipe da concessionária foi prontamente encaminhada ao local e isolou o risco. Com apoio dos bombeiros e dos funcionários da prefeitura da cidade, os técnicos da EDP trabalham no reparo dos danos. Por questões de segurança, valor inegociável da EDP, clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço”.