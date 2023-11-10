Áreas de tabletes de chocolate e trufas foram completamente destruídas

As áreas de produção de tabletes de chocolate e de trufas foram completamente destruídas após o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da Cacau Show no bairro Canivete, em Linhares, na última terça-feira (7). A informação foi repassa em comunicado oficial à imprensa na manhã desta sexta-feira (10).
Ao todo, metade da fábrica localizada em Linhares — 50% — foi destruída pelo incêndio. Das sete linhas de produção da unidade, as áreas de biscoitos e de massa para chocolate seguem intactas e, em breve, poderão voltar a operar.
Em coletiva de imprensa realizada na tarde de quinta-feira (9), o presidente da Cacau Show, Alê Costa, informou que a produção da área de biscoitos deve ser retomada ainda neste mês de novembro. Já a linha de produção de massa para chocolate deve ser retomada em dezembro. Ainda segundo Alê Costa, o retorno da operação de todas as sete linhas de produção da unidade de Linhares deve ocorrer no período de seis meses a um ano.